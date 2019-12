GGD start campagne om te minderen met alcohol

nieuws

Foto: Brouwerij Martinus (Facebook)

De GGD en Veilig Verkeer Nederland starten in januari een campagne om te minderen met het drinken van alcohol.



Volgens de GGD Groningen nemen veel mensen zich voor om dat te doen, maar is dat in de praktijk lastig vol te houden.

De campagne van de GGD en VVN heeft IkPas. Het doel is om met meerdere mensen een maand te stoppen met het drinken van alcohol, om zo late bewuster een keuze te maken voor een glas drank.

“Je zult ervaren dat je zelf een keuze hebt als het gaat om het nuttigen van alcohol. Veel deelnemers van de eerste vier edities van IkPas hebben ervaren dat ze zich fitter en scherper voelen, beter slapen, afvallen en het scheelt ook nog eens in de portemonnee”, aldus de GGD.