nieuws

Meisjes A van Groningen Atletiek

Wethouder Inge Jongman van Sport heeft dinsdag in het Forum Groningen vijftien gemeentelijke sportpenningen uitgereikt aan topsporters uit de stad.

Het gaat elf individuele sporters en vier sportteams: de A-junioren van Groningen Atletiek, de Meisjes A van volleybalclub Sudosa-Desto, de wielrenners van NWVG en de roeiers van KGR Hunze.

Bij de individuele sporters gaat het onder meer om vijf roeiers van Gyas, roeier Willem van Soest van Aegir en Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek,

De gemeente reikte de penningen uit omdat de sporters of hun teams een 1e, 2e of 3e plaats behaalden bij Europese of Wereldkampioenschappen, of Nederlands kampioen werden.