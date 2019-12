Gemeentebestuur zet volgend jaar in op verbeteren leefkwaliteit

Het stadsbestuur wil het komende jaar in beeld brengen wat er nodig is om de leefkwaliteit in de gemeente te verbeteren. Dit in het kader van het Meerjarenprogramma Leefkwaliteit 2020 – 2023. Volgens wethouder Glimina Chakor is daarom één van de maatregelen om iedere dag minstens één boom te planten.

Ook wil het stadsbestuur doorgaan met het verminderen van de verstening in de gemeente. “Volgend jaar willen we ook ideeën ophalen bij bewoners, zij hebben ongetwijfeld ook goede plannen om bijvoorbeeld de versteende ruimte in hun tuintjes groener te maken,” zo vertelt wethouder Chakor.

Niet alleen in de Stad wil de gemeente aandacht besteden aan vergroening. Ook in de dorpen komt hier het komende jaar meer nadruk op. “Als je het hebt over Ten Boer, gaat het vaak over versterking en vernieuwing. Maar ook daar hebben mensen wensen voor hun leefomgeving. Andere dorpen zijn al heel tevreden, maar hier draait het om de details. Denk aan zandpaden, mooie authentieke haagjes. Ook daar komt meer aandacht voor”, zo vertelt wethouder Jongman.