Het geld regeert de woningmarkt, dat zegt wethouder wonen Roeland van der Schaaf. ‘We proberen op allerlei manieren daar wat aan te doen.’

De druk op de woningmarkt is heel groot en in alle sectoren, van sociale huur tot dure koopwoningen, zijn er tekorten. Daarom moet er heel snel veel bijgebouwd gaan worden. Op locaties als het Suikerunieterrein en de Eemskanaalzone is er nog ruimte en nieuwbouwplannen moeten versneld worden uitgevoerd. De wethouder zoekt naar mogelijkheden om in te grijpen en doet, onder meer, onderzoek naar een woonplicht.

Meerdere steden doen op dit moment onderzoek naar een woonplicht.