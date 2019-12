Geen alcoholvrij bier bij de FC

nieuws

foto: Antoon's Foobar / FC Groningen

FC Groningen is uitzonderlijk omdat je er geen alcoholvrij bier kunt kopen, stelt Biernet na een rondgang bij achttien Eredivisieclubs.



‘De afgelopen jaren is alcoholvrij bier in Nederland aan een enorme opmars bezig en ook in de voetbalstadions heeft dit bier zijn plek weten te bemachtigen. Van de achttien clubs actief in de Eredivisie zijn er drie clubs die op dit moment nog geen alcoholvrij bier aanbieden, namelijk FC Groningen, Feyenoord en Willem II. Feyenoord gaf van deze clubs aan dat zij er wel mee bezig om alcoholvrij aan het assortiment toe te voegen’.

Het volledige bericht van Biernet.