Fraai vlechtwerk in Noorderplantsoen tegen geblaf

De bosjes zijn geplant, er liggen nieuwe graszoden en er is een fraai wilgentenen hekwerk gevlochten. Hiermee is er een einde gekomen aan de hondenzwemplek in het Noorderplantsoen.



Hoewel … de eerste hondjes die de nieuwe situatie inspecteerden lieten zich niet tegenhouden door het hek.

De werkzaamheden beogen het geluid van geblaf in de Grachtstraat te beperken.