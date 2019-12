Brand zorgt voor fikse rookschade in woning Onnen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan de Korte Landweg in Onnen heeft in de avond van Eerste Kerstdag korte tijd brand gewoed. De brand ging gepaard met fikse rookontwikkeling.

De brand werd gemeld rond 21.20 uur. In eerste instantie werden er twee blusvoertuigen van het Harense brandweerkorps ter plaatse gestuurd. Even later werd een hoogwerker van brandweer Stad en een watertankwagen van de blusgroep uit Eelde ter assistentie opgeroepen. “Het gaat om een vrije staande woning”, vertelt een brandweerwoordvoerder. “Toen de eerste brandweerlieden ter plaatse kwamen bleek dat de woning vol rook stond. Alle bewoners konden tijdig en veilig het pand verlaten. Wij zijn direct begonnen met het bestrijden van de vuurhaard.”

Een hoogwerker van de Stadse brandweer is ingezet bij de bestrijding van het vuur. Van bovenaf proberen de brandweerlieden een overzicht te krijgen. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl.

Fikse rookschade

Terwijl de brandweerlieden in de woning druk bezig waren meldde incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl dat er ook buiten de woning flink wat rook te zien was. “Vooral uit de schoorsteen komt er veel rook.” Toch kon korte tijd het sein ‘brand meester’ worden gegeven. “De brand is onder controle, maar de woning heeft veel rookschade opgelopen”, vertelt de brandweerwoordvoerder. “Wij zijn op dit moment bezig om de woning te ventileren. Daarnaast hebben we Salvage ingeschakeld. Deze experts komen ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.”

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

We zijn met meerdere voertuigen ter plaatse aan de Korte Landweg in Onnen. Hier staat een vrijstaande woning vol met rook. Iedereen staat veilig buiten, wij zijn binnen om de brand te bestrijden. https://t.co/XdVB0SC9vU — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) December 25, 2019