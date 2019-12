FC Groningen wil op karakter langs FC Emmen

nieuws

Foto; Andor Heij

FC Groningen wil zondag de thuiswedstrijd tegen FC Emmen op karakter winnen om zo de aansluiting met de linkerrij in de eredivisie te behouden.

“Het is een belangrijke wedstrijd, ook al omdat we nu precies middenin de ranglijst staat. Om aansluiting te houden naar boven, moeten we winnen”, aldus trainer Danny Buijs op de site van FC Groningen. “Deze wedstrijd willen we er, samen met de supporters, op mentaliteit en karakter uit slepen.”

Ajdin Hrustic viel in de met 1-0 verloren bekerwedstrijd tegen FC Utrecht geblesseerd uit. Wanneer hij zondag niet kan spelen zijn er voldoende alternatieve, aldus Buijs.

De wedstrijd tegen Emmen, dat in alle uitwedstrijden nog maar één punt pakte, begint om 14.30 uur.