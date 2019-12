Experienceroom laat voelen hoe het is om slachtoffer te zijn van mensenhandel

Het is misschien moeilijk voor te stellen hoe het is om slachtoffer te zijn van mensenhandel. Daarom heeft MJD vrijdagmiddag een experienceroom ingericht in de Poelestraat 28, zodat je kan voelen hoe het is om slachtoffer te zijn.

Marja Wolthuizen en Jade Bulder van de stichting MJD werken bijna dagelijks met slachtoffers en daarom vinden zij het belangrijk om de dj’s van radio 3FM te steunen die zich inzetten tegen mensenhandel.

Mensenhandel lijkt misschien ver weg, maar ook Groningen heeft te maken met mensenhandel. ‘Daarom zijn wij heel erg blij dat het thema mensenhandel is. Dit is echt een kans voor ons om te laten zien wat er hier in Groningen gebeurd’, zegt Jade Bulder. ‘Je kunt er van alles over lezen, maar op het moment dat je het zelf ervaart dan raakt het je gewoon’, zegt Marja Wolthuizen.

In de experienceroom worden waargebeurde verhalen nagespeeld door studenten van de acteursopleiding van het Noorderpoort. ‘Het is best heftig om dit te doen. Je vertelt een heftig verhaal en dat komt ook best heftig op mezelf over’, zegt Nina Strating.

24 december is de experienceroom ook geopend. In de avond wordt op de Ossenmarkt in Groningen bekend gemaakt hoeveel geld er door Serious Request is binnen gehaald.