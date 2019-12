Ex-verslaafden De Meeuwen hoeven niet weg

nieuws

Foto: mrg.bz/F0Ksyt

De veertien ex-verslaafden die in de opvang in de wijk De Meeuwen verblijven, mogen daar blijven. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald.

Het gaat om mensen die behandeld zijn voor hun verslaving, maar die nog niet zelfstandig kunnen wonen. Zij hoeven niet te vertrekken, maar de gewenste uitbreiding van de opvang tot 26 cliënten gaat voorlopig niet door.

De zaak was aangespannen door de Stichting Wijkbelangen Barkmolenstraat. Die wilde sluiting van de opvang omdat veel omwonenden vreesden voor de aantrekkingskracht ervan op drugsdealers. Volgens de rechtbank is dat niet te verwachten: er is sprake van 24-uurs toezicht met professionele begeleiding.

De rechtbank vindt wel dat de gemeente niet voldoende duidelijk heeft kunnen maken dat er geen overlast zal plaatsvinden. Verder moeten de risico’s voor de wijk beter in kaart worden gebracht. Tot het zover is, mogen er maximaal 14 cliënten wonen.