Drukste zomer voor de vliegvelden, behalve Eelde

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Alle Nederlandse vliegvelden, behalve Groningen Airport Eelde, beleefden dit jaar de drukste zomer ooit. Dat blijkt uit gegevens van het CBS.

Ruim 23 miljoen passagiers vlogen in het derde kwartaal via Schiphol en de andere vier nationale luchthavens. Dat is ruim 1 procent meer dan een jaar eerder én het hoogste aantal luchtpassagiers per kwartaal ooit gemeten. Iets meer dan 20 miljoen passagiers reisden in het derde kwartaal via Amsterdam Schiphol. Dat is 0,2 procent meer dan het derde kwartaal van 2018.

In de maanden juli, augustus en september vloog 87 procent van alle passagiers op Schiphol, en 9 procent op Eindhoven. De overige 4 procent reisden via Rotterdam, Maastricht en Groningen. Groningen Airport Eelde had voor het derde kwartaal op rij minder reizigers.