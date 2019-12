Donar naar kwartfinale Basketball Cup

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft de kwartfinale bereikt van de Basketball Cup, de nieuwe naam voor de NBB Beker. De Groninger basketballers waren woensdagavond in Hoofddorp veel te sterk voor eerstedivisionist BV Hoofddorp: 27-103.

Donar, nog steeds zonder Jason Dourisseau en Donte Thomas, ging voortvarend van start. Via 0-18 werd het 2-25 aan het eind van het eerste kwart. In het tweede kwart ging Donar rustig verder, maar wist de thuisploeg toch 12 punten te maken. De ruststand was 14-49. In het derde kwart was met name Matt Williams op schot met 11 punten. Het kwart eindigde bij 24-77. In het laatste kwart wisten de Groningers de thuisploeg op 3 punten te houden. Jeugdspeler Yoeri Hoexum viel in dit kwart op door 11 punten te scoren. Een andere jeugdspeler, Jef de Vries, schoot Donar met een driepunter door de 100-puntengrens.

Topscorers bij Donar waren Matt McCarthy met 18 punten, Carrington Love met 12 punten, en Jef de Vries en Vernon Taylor met beiden 11 punten. Thomas Koenis had een ‘double-double’ met 10 rebounds en 10 assists. Bij BV Hoofddorp was Amedeo Proto topscorer met 14 punten.

De wedstrijden in de kwartfinale (uit- en thuiswedstrijd) worden gespeeld op 14 en 16 januari. Tegenstander is Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball uit Rotterdam.