Donar in laatste kwart langs Aris

Matt Williams (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Het werd zaterdag in MartiniPlaza onverwacht een hete avond bij de wedstrijd tussen Donar en Aris uit Leeuwarden, met technische, onsportieve en diskwalificerende fouten voor de thuisploeg. Uiteindelijk won Donar wel van de nummer 8 van de competitie, met 73-63.

Donar stond na een paar minuten nog met 8-10 achter, maar kwam daarna tot een 12-0 run. Daarna haakten de gasten weer aan, zodat de tussenstand na het eerste kwart 20-14 was. In het tweede kwart werd het een spannende strijd, waarbij Aris nog een voorsprong van een punt nam. Bij rust stond Donar toch 3 punten voor: 37-34. Het derde kwart was tumultueus, en verscheidene beslissingen van de scheidsrechters vielen slecht bij het publiek. Coach Erik Braal en speler Drew Smith kregen beiden een technische fout, Matt Williams kreeg een onsportieve fout en later kreeg Drew Smith een diskwalificerende fout. Aris liep uit naar 45-51. Aan het eind van het kwart was het verschil nog 2 punten: 49-51.

In het laatste kwart stelde Donar orde op zaken. Al na een 2 minuten stond de thuisploeg voor, en mede door driepunters van Shane Hammink en Vernon Taylor liep Donar verder uit.

Topscorers bij Donar waren Matt Williams met 18 punten, Shane Hammink met 15 punten en Carrington Love met 12 punten. Bij Aris was Andrzej Mazurczak topscorer met 18 punten.

Donar staat op de tweede plaats in de Dutch Basketball League en heeft 20 punten uit 13 wedstrijden.