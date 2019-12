Doel van vreemde paaltjes bekend

nieuws

Hoewel veel gemeentelijke diensten deze periode twee weken gesloten zijn, slaagt Stadsbeheer er deze dinsdag in om een jarenlange vraag te beantwoorden.



‘Bijna weer een jaar voorbij en we hebben nog steeds geen idee wat de bedoeling is van de betonnen paaltjes aan de rechterkant van de Concourslaan, bij de sloot, in het Stadspark’, twitterde de Grunobuurt enkele dagen geleden. En een dag later: ‘Of het zijn betonnen sfeerelementen. Kan ook’.

Stadsbeheer kwam deze dinsdag met het antwoord: ‘Bij de paaltjes zitten in het talud een uitloper van de drainage. Het zijn dus markeringspaaltjes. Bij het maaien wordt men er op geattendeerd dat er iets zit. Het voorkomt dat de uitloper defect gemaaid wordt’.

Of het zijn betonnen sfeerelementen. Kan ook. — Grunobuurt (@Grunobuurt) December 21, 2019

Iemand een idee waarvoor de paaltjes ooit gebruikt gaan worden? pic.twitter.com/CjhFbTwCtv

— Grunobuurt (@Grunobuurt) December 20, 2019

