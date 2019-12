CvdK René Paas: ‘gaswinning werd bewust uitgerekt’

nieuws

Foto: Rene Paas (Provincie Groningen)

Commissaris van de Koning (CvdK) René Paas zegt dat het vorige kabinet de gaswinning expres verlengde door verschillende onderzoeken in te stellen. Dat zei de commissaris dit weekend in een talkshow bij de afsluiting van de theatershow GAS.

Volgens Paas waren er de afgelopen tien jaar nog genoeg belangen om de gaskraan open te houden en ‘de staatskas te vullen’. Daarnaast zijn er veel onderzoeken gepleegd naar de gaswinning. De commissaris zegt daarover: “Ik heb in mijn studietijd geleerd dat een belangrijke functie van het doen van onderzoek tijdwinning is.”

De commissaris vindt het ook opmerkelijk dat er zo veel onderzoeken plaats vonden, want dat laat zien dat er weinig kennis was over de gevolgen van de gaswinning. De onderzoeken zorgden dus voor die kennis, maar hadden als voordeel dat de kraan ook nog even open kon blijven. Volgens Paas zijn ‘wij Groningers daar erg cynisch van geworden’ en is het wantrouwen van de Groningers alleen maar gegroeid.