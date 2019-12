Corporaties starten gezamenlijke website voor jongeren

nieuws

Foto: Ecco van Oosterhout

Zes woningcorporaties in Groningen hebben een gezamenlijke website opgezet voor jongeren en studenten die woonruimte zoeken. Het gaat om Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Woonborg en Wierden & Borgen.

De corporaties hebben betaalbare woonruimten voor jongeren. Die worden via WoningNet, de eigen website of op voordracht verhuurd, maar dat is voor jongeren niet overzichtelijk. Daarom hebben de corporaties een tweetalige website ontwikkeld waar dit aanbod op staat.

De website ‘Ghuus’ helpt studenten en jongeren om hun eigen kamer, studio of appartement in de stad Groningen te vinden. Zij kunnen in één oogopslag alle beschikbare jongerenwoningen van de zes corporaties vinden. De huurprijzen passen bij de kwaliteit en grootte van de woning. Ghuus gaat eind januari online.