Brandwondenarts waarschuwt voor kindervuurwerk

Foto: Jerry Vinke

Ook kindervuurwerk kan leiden tot ernstige brandwonden. Daarvoor waarschuwt Sonja Scholten, brandwondenarts in het Martini Ziekenhuis.

“Elk jaar worden in december kinderen bij ons binnengebracht met diepe brandwonden, veroorzaakt door kindervuurwerk zoals sterretjes en tolletjes. Die wonden zijn vaak zo ernstig dat de kinderen geopereerd moeten worden. Bovendien houden ze er hun leven lang littekens aan over,” aldus Scholten.

Volgens de brandwondenarts zijn ouders zich er niet van bewust dat ook kindervuurwerk gevaarlijk kan zijn. Omdat je dit zogenoemde Categorie 1 of F1 vuurwerk bij de supermarkt, drogisterij of speelgoedwinkel kunt kopen, wordt de suggestie gewekt dat het geheel ongevaarlijk is. Maar een sterretje dat in aanraking komt met een trui of synthetische jas kan een brandwond veroorzaken. “Al het vuurwerk waar kruit in zit kan gevaarlijk zijn,” aldus Sonja Scholten.