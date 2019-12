Botsing tegen boom laat auto kantelen: bestuurder gewond

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagavond op het Felland in Onnen is de bestuurder van een personenauto gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.10 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Ten Cate. “Hoogstwaarschijnlijk is de auto tegen een boom gebotst waarna de auto kantelde.” De personenauto kwam daarbij op zijn kant terecht. Omdat onbekend was of er inzittenden in het voertuig bekneld waren komen te zitten werd behalve een ambulance en de politie ook de brandweer ter plaatse gestuurd. Uiteindelijk is de bestuurder gewond geraakt. “Hij is in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen.”

Gedurende het ongeluk was de weg volledig afgesloten. Na onderzoek van de politie, en nadat een bergingsbedrijf het voertuig geborgen had, kon de weg weer geopend worden.