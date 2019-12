Boeren blokkeren hoofdstation (update)

nieuws

Foto: @mlein72 / Twitter

Boeren voeren deze woensdag in het hele land actie met tractoren en andere voertuigen, ook in Groningen. Rond 11.45 blokkeerden tractoren het hoofdstation. Qbuzz meldt dat de bussen niet kunnen vertrekken en dat veel ritten vervallen. Om 12.20 is de blokkade opgeheven en vertrokken de boeren.



Update #boerenprotest: Op dit moment is Hoofdstation Groningen volledig afgesloten voor onze bussen. Hierdoor vervallen veel ritten. https://t.co/vhms9pxN23 — Qbuzz GD (@QbuzzGD) December 18, 2019

beste boeren, why de fuck zitten jullie station groningen plat te leggen. wat is het punt. #boerenterreur pic.twitter.com/PLI8Nl4LGY — mer(ry)el xmas ❄️ // LTMUSICAL IS ON BROADWAY ⚡🌊 (@ProudPuff) 18 december 2019

Om 12.30 blokkeren de boeren de Mediacentrale, de locatie van onder andere RTV Noord.

Tientallen trekkers zijn op dit moment bij de Mediacentrale in Groningen, om het pand van @rtvnoord te blokkeren. #boerenprotest pic.twitter.com/Rf9AaIDa7g — Stef Bandstra (@stembandstra) 18 december 2019

De boeren reden met hun tractoren ook langs de Diepenring. Het geclaxonneer is te horen in meerdere delen van de stad. Om 15.00 is er een actiebijeenkomst op het Waagplein in de binnenstad. Ook mensen uit de bouw sluiten zich daarbij aan.

De tractoren zorgden woensdagmorgen eerder voor grote vertragingen voor het overige verkeer op de A7 richting Groningen. Het verkeer kon daar later weer redelijk normaal doorrijden. Inmiddels is de grensovergang bij Bad Nieuweschans afgesloten.

Live from Groningen! “No farmers no future!” pic.twitter.com/eY9lYIOhvM — Heloisa Toerink (@HMToerink) December 18, 2019

Als je denkt waarom is het zo druk op de ring Groningen? #boerenprotest bij kardinge alles vast :) pic.twitter.com/kMnGZnDpOP — Marten050 (@marten050) 18 december 2019

In stad Groningen blokkeren boeren de ringweg. Ze zijn niet aan het demonstreren, maar aan het blokkeren. #boerenprotest pic.twitter.com/PVf7dgSQxo — Jasper Oenema (@ik_jasper1988) 18 december 2019