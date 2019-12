Balen over uitspraak Autoriteit Wonen Pepergasthuis

nieuws

sdr

De bewoners van het Pepergasthuis balen van de uitspraak van de Autoriteit Wonen.

Die bepaalde dat de verkoop van het gasthuis, aan Jan Berry Drenth, door mag gaan. Drenth koopt het gasthuis voor 4 miljoen euro inclusief al het meubilair, interieur en kunstschatten. Het hofje werd aan de stad en haar bewoners geschonken door vader en zoon Solleder in 1405. Sindsdien werd het beheerd door een voogdijstichting. In 1989 nam Volkshuisvesting het over, zij zou het weer terug verkopen aan de voogden na de afwikkeling van de restauratie, maar door fusies verkreeg Lefier zowel het juridisch als economisch eigendom en besloot het te verkopen aan de hoogste bieder. De bewoners, gebruikers en het stadsbestuur zijn fel tegen de verkoop. De bewoners zijn ook kwaad over het geheime positieve advies over de verkoop van de KlantenAdviesRaad van Lefier. Juist omdat die raad niet met de bewoners heeft overlegd. Ook stonden zij buitenspel bij de autoriteit wonen.

Wethouder Roeland van der Schaaf ziet kansen bij de rechter en neemt binnen zes weken een beslissing.