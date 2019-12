nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de Jensemaheerd in Beijum, nabij het Natuurgebied Kardinge, is dinsdagochtend een auto door brand in de as gelegd.

De brandweer kwam ter plaatse, maar het voertuig was niet meer te redden en brandde volledig uit. Duikers hebben in een een nabij gelegen sloot gezocht naar personen, maar tevergeefs.

Hoewel de toedracht van de brand niet bekend is gemaakt door de politie, lijkt brandstichting de meest voor de hand liggende oorzaak.