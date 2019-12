Actie gestart tegen gebruik houtkachels Noorderhaven

nieuws

foto: Rick van der Velde

Omwonenden van de Noorderhaven zijn een petities gestart tegen houtkachels die door woonbootbewoners gebruikt worden.

De omwonenden zeggen dat zij recht hebben op schone lucht zonder fijnstof en rookoverlast van houtkachels van de woonbootbewoners.

“De bouwverordening stelt grenswaarden aan fijnstof. Het is verboden overlast te veroorzaken met stank, rook, roet walm, stof of vocht. De gemeente Groningen heeft dit ook in de bouwverordening opgenomen en dit biedt een grond om op te treden”, aldus de omwonenden. De petitie was op maandagmorgen zeventig keer getekend.