Aantal WW-uitkeringen opnieuw afgenomen

foto: Mike Slot

Het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Groningen is in november met bijna 3 procent afgenomen. Er zijn nu 3.209 mensen met een uitkering. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

Het afgelopen jaar daalde het aantal mensen met een WW-uitkering in Groningen met 8,7 procent. Het zijn er nu 700 minder dan een jaar geleden. Het aantal WW-uitkeringen nam vooral af vanuit zakelijke diensten, onderwijs, handel en industrie. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

De afname van het aantal uitkeringen iis al een aantal jaren gaande, maar niet alle mensen profiteren daarvan. Voor veel beroepen zijn er meer werkzoekenden dan vacatures. In Groningen geldt dit bijvoorbeeld voor receptionisten, maatschappelijk werkers en creatieve & taalkundige beroepen.