400.000 mensen bezoeken Groninger Forum in eerste maand na opening

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Dinsdagmiddag om 12.00 uur stond de bezoekersteller van het Groninger Forum op 406.302 bezoekers. Volgens Dirk Nijdam, algemeen directeur van het Forum Groningen, gaat dit bezoekersaantal in de eerste openingsmaand elke verwachting te boven.

Met name in de weekends en in de kerstvakantie was er veel publiek. Elke zaterdag was tot dusver goed voor circa 20.000 bezoekers. Het hoge bezoekersaantal leverde ook de bibliotheek veel nieuwe leden op, ruim 1.000 in vier weken tijd.

De bezoekaantallen worden geteld met intelligente camera’s en detectiepoortjes.