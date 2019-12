30 miljoen extra voor versterking scholen Groningen

nieuws

Het Rijk en zes Groningse gemeenten gaan samen het tekort van 30 miljoen euro voor het scholenprogramma in het aardbevingsgebied betalen. Dit tekort was ontstaan door forse stijgingen van de bouwkosten sinds 2016.

Met het geld kan verder worden gewerkt aan het aardbevingsbestendig en toekomstbesteding maken van 101 schoolgebouwen. Het Rijk draagt éénmalig 20 miljoen euro bij en de betrokken gemeenten samen 10 miljoen. Het gaat om Groningen, Loppersum, Delfzijl, Appingedam, Midden-Groningen en Het Hogeland. De uitvoering is al in volle gang: op dit moment zijn de eerste vijftien versterkte en nieuw gebouwde schoolgebouwen opgeleverd. Het streven is om het programma in 2021 af te ronden.

Minister Knops zegt: “Een deel van de scholen is al gereed en ik ben verheugd dat dankzij deze laatste financiële afspraken tussen Rijk, regio en NCG alle kinderen straks les krijgen in een aardbevingsbestendig en toekomstbestendig gebouw.”