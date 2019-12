2.500 euro van medische staf Martini ziekenhuis voor Logeerhuis De Opstap

nieuws

Foto: Logeerhuis De Opstap

Stichting logeerhuis De Opstap krijgt een kerstgift van 2.500 euro van de vereniging medische staf van het Martini ziekenhuis.

“Het logeerhuis is een mooie en zinvolle voorziening“, zo lichtte de vereniging medische staf de schenking toe. Ook de voorzitter en penningmeester van De Opstap toonden zich erg ingenomen met de gift. “We beschouwen dit als een blijk van waardering voor het werk dat de meer dan 60 vrijwilligers van de Opstap dagelijks in het logeerhuis verzetten.”

De Opstap is opgericht omdat mensen na ontslag uit het ziekenhuis niet altijd direct naar huis kunnen. In de Opstap kunnen ze dan in een huiselijke sfeer komen logeren. Ook mensen met een mantelzorger die aan een adempauze toe is, kunnen in de Opstap terecht.