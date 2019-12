1,4 miljoen beschikbaar voor lagere energierekening

Er is opeens veel meer geld beschikbaar om mensen met een kleine portemonnee in staat te stellen, energiebesparende maatregelen te treffen.

De gemeenteraad vroeg het college van B&W via een motie om 140 duizend euro beschikbaar te stellen tegen de energiearmoede. De gemeente heeft nu echter bericht ontvangen dat het Rijk dit bedrag verhoogt tot 1,4 miljoen euro.

Wethouder Philip Broeksma is daar blij mee: “Mensen die kampen met energiearmoede helpen we met soms simpele maatregelen die bijdragen aan een lagere energierekening.” Begin 2020 worden nadere regels over deze regeling bekendgemaakt.

De gemeente gaat nu aan de slag met het stimuleren van eigenaren van koopwoningen om kleine energiemaatregelen te nemen. Zij kunnen daarbij voor advies een beroep doen op energiecoaches. Het kan gaan om het aanbrengen van radiatorfolie, tochtstrippen, LED-lampen en het beter instellen van de CV. Dat kan per maand enkele tientjes schelen.